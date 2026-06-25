El Milán se hace con el tirador Alec Peters; el Efes confirma la llegada de Strazel

Peters, considerado uno de los mejores suplentes del baloncesto europeo, desembarca en Milán tras ganar la liga helena y la Euroliga con el Olympiacos.

En cuatro temporadas en las que ha partido casi siempre desde el banquillo como suplente de lujo de la estrella búlgara Sasha Vezenkov, el estadounidense se ha consolidado como uno de los tiradores más peligrosos de la competición.

A sus 31 años, este ala-pívot de 2,06 metros de altura ha promediado 7,5 puntos y 2,8 rebotes en 43 partidos la temporada pasada en Euroliga. Su actuación fue clave en la Final a Cuatro, endosando 17 y 16 puntos ante el Fenerbahce y Real Madrid en la semifinal y final, respectivamente.

El norteamericano, que pasó por el Baskonia de 2020 a 2022, es uno de los mejores tiradores de tres puntos de la historia de la Euroliga, con un porcentaje de triples de un 46%, siendo el único jugador entre los diez primeros con más de 250 triples en su carrera (326).

Un jugador que previsiblemente será clave en los esquemas del técnico italiano 'Peppe' Poeta, que también anunció la salida del base Niccolo Mannion.

Por su parte, el Anadolu Efes, entrenado por el español Pablo Laso continúa en su proceso de reconstrucción, después de ser eliminado por el Fenerbahce en las eliminatorias por el título y finalizar penúltimo de la clasificación en la Euroliga.

En un curso donde los turcos no han encontrado estabilidad a su proyecto, el equipo ya ha anunciado la salida de jugadores como Vincent Poirier, Nick Weiler-Babb, Rolands Smits, Caleb Swider o Saben Lee.

En el capítulo de llegadas, este jueves anunció la incorporación para las siguientes dos temporadas y con opción a una tercera del escurridizo base Strazel, campeón con el Mónaco en la liga francesa.

Pese a que sonó como posible refuerzo de equipos españoles como el Valencia Basket o el Real Madrid, el base, que acababa contrato en El Principado, se ha decantado por el conjunto otomano.

Medalla de plata con la selección francesa en los Juegos Olímpicos de 2024, el galo promedió 9,2 puntos y 3,9 asistencias en 43 partidos de la Euroliga la temporada pasada.

Ahora, a sus 23 años, vivirá su primera experiencia fuera de su país, ya que antes del Mónaco, vistió la camiseta del Asvel Lyon-Villeurbanne.