Escogen a José Alvarado y otros 11 jugadores para el clasificatorio de FIBA 2027

"Estamos muy entusiasmados con el grupo que hemos conformado para esta ventana. Contamos con jugadores de experiencia internacional, jóvenes con mucho talento y un compromiso genuino con representar a Puerto Rico. Sabemos el reto que representan Canadá y Bahamas, pero nuestro enfoque está en lograr la clasificación a la segunda ronda", apuntó en un comunicado Carlos González, dirigente del quinteto nacional.

El equipo estará compuesto por Alvarado que fue recibido el jueves en el archipiélago caribeño como un héroe nacional tras ganar el pasado día 17 el título de la NBA con los Knicks de Nueva York, con el que se convirtió en el tercer baloncestista puertorriqueño que alcanza este hito.

Así como por Jezreel De Jesús, Gian Clavell, Stephen Thompson Jr., Ethan Thompson, Isaiah Piñeiro, Alfonso Plummer, Enrique Freeman, Devon Collier, Ismael Romero, Arnaldo Toro y Alexander Kappos.

"Para ello, tenemos que competir con la intensidad, disciplina y orgullo que siempre han caracterizado a nuestra Selección Nacional. Confiamos en este grupo y en nuestra capacidad de responder en los momentos importantes", agregó González.

Puerto Rico se enfrentará con Canadá el 3 de julio, como visitante, y posteriormente viajará a Bahamas para medirse con el conjunto bahameño el 6 de julio, en dos compromisos de gran importancia dentro del Grupo B de las Américas.

El Equipo Nacional llega a esta ventana con marca de 1-3, empatado con Bahamas en la tabla de posiciones, y con la oportunidad de asegurar su clasificación a la segunda ronda del mundial.

Una victoria ante Bahamas colocaría a Puerto Rico en una posición favorable para avanzar a la próxima fase de las eliminatorias, continuando así su ruta hacia la Copa del Mundo FIBA, que se celebrará en Catar en agosto 2027.