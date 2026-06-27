La campeona de la WNBA Aisha Sheppard firma por el Casademont hasta junio de 2027

Con experiencia en la Liga Femenina Endesa tras su paso por el Clarinos Tenerife, Sheppard posee un amplio bagaje en el baloncesto internacional, ha informado este sábado el club aragonés en una nota de prensa.

Su explosión en la NCAA llegó con Virginia Tech Hokies, donde fue máxima anotadora histórica del programa con 1.883 puntos, récord de la Atlantic Coast Conference (ACC) en triples anotados durante su etapa universitaria, primer equipo All-ACC (2021) y dos veces Segundo Equipo All-ACC.

Fue elegida en el puesto 23 del draft de la WNBA por Las Vegas Aces y formó parte del conjunto campeón y de la Commissioner’s Cup en 2022.

Después, ha desarrollado una extensa carrera internacional en ligas como las mexicana, española, polaca, puertorriqueña, turca o china.

En la temporada pasada militó en el Xiamen Egrets chino con unas medias de 20,5 puntos, 4,4 rebotes y 3 asistencias y 2,8 robos por encuentro y un 16,2 de valoración.