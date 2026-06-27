Tony Parker deja los despachos e inicia su carrera como entrenador en el Asvel

Parker, de 44 años, debutará así como primer entrenador la próxima campaña. El Asvel, club 'propietario' de la Euroliga, señaló su nombramiento como un "impulso" hacia una "nueva era".

"El objetivo es claro y preciso: construir hoy un club capaz de competir con las mayores organizaciones europeas mañana y consolidarse como una fuerza líder en el baloncesto europeo", remarcó el club.

Parker entró como accionista del equipo en el 2009, aunque se convirtió en su accionarista mayoritario y presidente en 2014.

Su hermano T.J. Parker también desempeñó el cargo de entrenador principal del club desde 2020 hasta 2023, siendo también un habitual de los diferentes cuerpos técnicos que han pasado por el Asvel.

En una entrevista concedida a medios franceses el pasado mes de febrero, el cuatro veces campeón de la NBA ya reveló que sus intenciones pasaban por vender el club y centrarse en su carrera como entrenador.

"Siento un inmenso orgullo al asumir esta responsabilidad en este club legendario. Volver a la cancha cada día, experimentar de nuevo la adrenalina de los partidos y guiar a un equipo en su desarrollo son retos que me motivan profundamente. Mi pasión por el baloncesto permanece intacta y, junto con todo mi equipo, trabajaremos incansablemente para inculcar una cultura ganadora generalizada y así construir un futuro ambicioso", aseveró Parker.

"Este es el comienzo de un nuevo capítulo, la primera piedra de un proyecto de desarrollo a gran escala que queremos construir a largo plazo. Esta nueva dinámica debe consolidarse para que podamos representar con orgullo a Villeurbanne, Lyon y al baloncesto francés", agregó.

De esta forma, reemplaza a Pierric Poupet al frente del equipo, que finalizó la temporada en el último lugar de la Euroliga y cuarto en la liga francesa, donde perdió en los cuartos de final de las eliminatorias por el título ante el Cholet.

Asimismo, está previsto que Parker sea el seleccionador de Francia en el Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-17 que se disputa en Estambul (Turquía), del 27 de junio al 5 de julio.