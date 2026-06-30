El UCAM Murcia ficha al base argentino Juani Marcos, procedente del Barça

Juani Marcos, de 25 años, seguirá en la Liga Endesa y también competirá en Europa ahora con el cuadro universitario tras haber estado las últimas campañas en el Barça y en el Bàsquet Girona adquiriendo más protagonismo con los gerundenses -8,3 puntos, 4,3 asistencias, 2 rebotes y 8,2 de valoración por partido en la Liga 2024/2025- que con los barceloneses en la 2025/2026.

Como azulgrana disputó 39 partidos en la ACB con 14 minutos y 21 segundos por partido- anotó 4,5 puntos con un destacado 44,6 % de acierto en triples, cogió 1,5 rebotes, dio 1,8 asistencias y colocó 0,2 rebotes, recuperó 0,7 balones y llegó a 4,2 créditos de valoración por choque.

A la Ciudad Condal llegó en 2019 desde el Peñarol Mar del Plata de su país y también estuvo cedido en el Força Lleida.

Este base de 1,91 metros de estatura, que dejó muestras de su capacidad para dirigir el juego en el tramo final del curso, se convierte en el segundo fichaje realizado por el UCAM CB este verano y en esa lista se une al pívot letón Marcis Steinbergs.