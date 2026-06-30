La NBA Europa define sus 12 ciudades clave para finalizará acuerdos con vistas a 2027

Según unas declaraciones del subcomisionado y director de operaciones de la NBA, Mark Tatum, la liga estadounidense cerró el plazo de ofertas finales para construir las nuevas "franquicias permanentes" de esta liga, que tendrán sede en "12 ciudades objetivo", con participación, además de clubes con secciones de fútbol.

"Nos sentimos sumamente alentados por las ofertas finales recibidas para las franquicias permanentes de una nueva liga europea respaldada por la NBA y la FIBA, que reflejan el enorme interés y el impulso que rodea a este proyecto", afirmó Tatum.

"Esta será la mayor afluencia de capital que el baloncesto europeo haya visto jamás, y tenemos claros favoritos en cada una de nuestras 12 ciudades objetivo, incluyendo muchos clubes de baloncesto y fútbol ya existentes. Ahora trabajaremos con las juntas directivas de la NBA y la FIBA ​​para finalizar los acuerdos definitivos", agregó.

Estas declaraciones, se suman a las hechas por el propio director de operaciones de la NBA a principios de junio en una llamada con periodistas, en la que ya adelantó la "mayor inversión" en la historia del baloncesto europeo con la puesta en marcha de la NBA Europa.

La reciente renovación de la licencia de propietario de la Euroliga del Real Madrid para los próximos diez años, siendo el único de los clubes actuales de la competición que no lo había confirmado, no ha cesado el empeño de la NBA y la FIBA por seguir construyendo su gran proyecto europeo.

Tanto el Madrid como el resto de propietarios de la Euroliga ya tienen asegurada su licencia para la próxima década, aunque se desconoce si existen acuerdos relacionados con clausulas especiales de liberación para anexionarse en un futuro a otros proyectos como la NBA Europa.

Pese a que la llegada de Chus Bueno como consejero delegado a la Euroliga había servido para tender puentes entre instituciones, la confirmación de todos los equipos de Euroliga parece, al menos a corto plazo, enfriar las posibilidades de un salto de competición.

Pese a ello, Tatum ya avisó que seguirán con los diálogos en julio, pero de igual manera, están listos para continuar solos de la mano de la FIBA.

"Mantenemos un diálogo activo y seguimos buscando un resultado constructivo con todo el ecosistema europeo. Dicho esto, también somos realistas y, si no podemos resolverlo, estamos listos para seguir adelante con nuestros socios y la FIBA. Tenemos previsto reunirnos de nuevo en las próximas semanas", indicó.

Más allá de estas nuevas franquicias que conformarán el núcleo duro de la NBA Europa, también se fomentará el mérito deportivo, por lo que clubes que consigan el título como la Liga de Campeones de la FIBA optarán también a la competición en primera línea.