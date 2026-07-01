Chus Mateo, sobre la posible salida de Paco Redondo: "Me centro en Dinamarca"

Con la temporada de la Liga Endesa terminada, comienza la época de fichajes. Varias informaciones apuntan a una posible llegada de Jaime Pradilla al Real Madrid o se especula sobre el nuevo destino de Willy Hernangómez tras finalizar su vinculación con el Barça.

En época veraniega, todo ello ha chocado directamente con la concentración de la selección, que se enfrentará mañana a Dinamarca y este domingo a Georgia en Tiflis en la última ventana de primera fase de clasificación al Mundial de Catar 2027.

"Es inevitable que ocurra, pero estamos tratando de centrarnos en lo que es la ventana y lo que es la selección. Es inevitable pensar que cada uno tiene también una problemática individual, pero yo entiendo que todos están intentando estar lo más centrados posibles", reflexionó desde la Caja Mágica en el entrenamiento de la selección.

"Puede haber factores que distraigan en un momento determinado, pero que sea lo menos posible. Al final es una semana en la que se pide concentración y que estemos lo más templados posible, lo que realmente es importante para nosotros, que es ganar la Dinamarca ahora", continuó.

Asimismo, Paco Redondo, coordinador de Formación Masculino, y entrenador ayudante de la selección absoluta, podría regresar al conjunto blanco, donde ya estuvo como ayudante de Pablo Laso y del propio Mateo, en un movimiento que implicaría también la llegada de Pedro Martínez al banquillo blanco como sustituto de Sergio Scariolo.

"Lo único que me preocupa ahora mismo es el partido de mañana. Son circunstancias que pueden suceder en un momento determinado, pero yo hablar de rumores, de supuestas cambios en banquillos en la acb...Realmente ahora mismo son cosas que pasan en nuestro deporte", comentó.

"Por desgracia todos lo hemos vivido y, bueno, lo único que puedo pensar, es que lo mejor para todos es que nos centremos en lo único que ahora mismo es importante para el grupo, el partido ante Dinamarca. Lo demás vendrá. La vida de los deportistas va dando muchas veces cambios de timón y son impredecibles. Lo que venga vendrá, es un parte de nuestro camino", agregó.

Con un balance de cuatro victorias y ninguna derrota, 'La Familia' buscará el liderato del grupo A de la clasificación para encarar las siguiente ronda con las mejores sensaciones. La suma acumulada contará para la fase posterior, cuyos rivales saldrán del grupo B, en el que actualmente están Grecia, Portugal, Montenegro y Rumanía.