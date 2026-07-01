El escolta Caleb Agada, primera baja confirmada del Ilerna Lleida

El nigeriano, que llegó al cuadro burdeos el pasado verano procedente del Avtodor Saratov ruso, fue la uno de los jugadores más destacados de los ilerdenses en la pretemporada y el primer tramo de la liga regular, en el que el cuadro burdeos completó un gran inicio de competición.

Sin embargo, su potencial ofensivo y su intensidad en defensa fueron menguando paulatinamente a lo largo de la temporada. En las últimas jornadas, se convirtió en un jugador con un rol más secundario de lo que se esperaba.

No obstante, los números del escolta en su primera experiencia en la máxima categoría del baloncesto español han sido relativamente buenos: 7,8 puntos, 2,7 rebotes, 2 asistencias y 5 créditos de valoración.