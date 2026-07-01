El Valencia Basket y Kameron Taylor amplían su contrato hasta 2028

Taylor, de 31 años, llegó al Valencia tras pagar su cláusula de salida al Unicaja y ha sido pieza clave en al exitosa temporada del equipo que ha dirigido Pedro Martínez, que ha incluido la presencia en la Final a Cuatro de la Euroliga y los títulos de la Supercopa y de la Liga Endesa.

El exterior ha sido el segundo mejor anotador, con una media de 11,8 puntos, y el segundo jugador más valorado, con 13,3 créditos, y ha disputado 76 de los 91 partidos del equipo con una media de algo más de 23 minutos de media sobre el parquet.

El contrato inicial de Taylor acababa al final de la campaña 2026-27 y ahora se amplía hasta la 2027-28, aunque podría incluir un ejercicio más.

La ampliación y mejora del contrato se cerró, según pudo saber EFE, antes de que el técnico Pedro Martínez comunicara al Valencia Basket que abandonará el club con destino al Real Madrid.

Por Taylor se han interesado y se interesan varios equipos europeos y el nuevo contrato ha elevado también su cláusula de rescisión.