Las Liberty de Raquel Carrera conquistan la Commissioner's Cup de la WNBA

Las Liberty completaron un torneo perfecto, en el que clasificaron para la final invictas tras ganar todos sus partidos.

En la final disputada en Brooklyn, Sabrina Ionescu con 26 puntos y Breanna Stewart con 25 puntos y 11 rebotes apuntalaron la victoria local ante unas Aces que no pudieron contar por lesión con su gran estrella, A'ja Wilson.

En su ausencia, Jackie Young anotó 31 puntos para las vigentes campeonas de la WNBA y Chennedy Carter 18.

La gallega Raquel Carrera, en su primera temporada en la WNBA, disputó casi seis minutos y aportó dos puntos desde la línea de tiros libres.

Fue la segunda Commissioner's Cup conquistada por las Liberty, que se convirtieron en el equipo más laureado de este torneo nacido en 2021.