Los Lakers fichan a Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton y Quentin Grimes

Mamukelashvili era uno de los hombres altos más cotizados este verano por la versatilidad que mostró en su último año en los Toronto Raptors, y firmó un contrato con los angelinos por 4 años y 52 millones de dólares, según informaron fuentes cercanas a la negociación a la cadena ESPN.

Con los canadienses, el georgiano promedió 11,2 puntos y 4,9 rebotes la pasada temporada saliendo desde el banquillo.

Sexton fue traspasado de los Charlotte Hornets a los Chicago Bulls el pasado febrero, pero terminó la campaña anotando 15,4 puntos por noche.

Su vinculación con los Lakers se extenderá por dos años y percibirá 19 millones de dólares.

Grimes fue una pieza fundamental de la segunda unidad de los Philadelphia 76ers en la última temporada, con 13,4 puntos por encuentro, y firmó con los angelinos por 4 años y 60 millones de dólares.

Estos movimientos ocurren el mismo día en el que los Lakers incorporaron a Walker Kessler en un traspaso con los Utah Jazz.

La marcha de James otorgó un amplio margen de maniobra a los Lakers en el mercado, que han aprovechado la masa salarial a la que renunció el alero para fortalecer su segunda unidad.

En ausencia de James, Luka Doncic y Austin Reaves serán el dúo de estrellas de los angelinos, que cayeron en segunda ronda de los 'playoffs' el año pasado. El esloveno se perdió toda la postemporada por una lesión.