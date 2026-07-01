Panamá ante la oportunidad de clasificarse frente a una necesitada Cuba

Los panameños, que jugarán como locales, vencieron a los cubanos por 84-81 en la pasada ventana de la eliminatoria, disputada en febrero, y en esta ocasión intentarán repetir la dosis con un menor sufrimiento.

"Tenemos que venir a competir, sabemos ganamos por un solamente tres puntos la última vez, para esta ocasión tenemos que ajustar las cosas que hicimos un poco mal, para sumar el triunfo", comentó el base panameño Iverson Molinar.

Tanto Molinar como el entrenador de la 'Roja sin mangas', el puertorriqueño Nelson Colón, reconocieron la importancia del encuentro para las aspiraciones de Panamá de avanzar de ronda antes de medirse el próximo domingo con Argentina.

"Vamos a tratar de hacer todo lo posible por ganar ese partido en casa (ante Cuba) y celebrar aquí nuestra clasificación", afirmó el estratega boricua.

Actualmente, la selección panameña ocupa la tercera posición del grupo D con cinco puntos, uno más que Cuba.

La escuadra cubana llega a Panamá en busca de una bocanada de aire que mantenga vivas sus aspiraciones de disputar el Mundial Catar 2027.

El seleccionador cubano, Onel Planas, ha conformado un plantel con un promedio de edad de 23 años, apostando por la juventud y la velocidad en las transiciones.

Para esta ventana, en la que también se medirán a Uruguay el domingo próximo, Planas no contará con figuras como Jasiel Rivero, Howard Saint-Ross y Yoel Cubillas, entre otros jugadores de mayor recorrido, como Marlon Díaz, quien, según la federación cubana, tiene problemas, sin precisar de qué tipo, para viajar con el equipo.

Cuba llega a esta ventana en el último lugar del grupo, con un balance de cuatro derrotas y ninguna victoria.

El panorama para que los cubanos avancen de ronda pasa por ganar sus dos partidos o, al menos, derrotar a Panamá y esperar que otros resultados jueguen a su favor.