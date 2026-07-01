Speight, Denzel Anderson y Etxeguren no seguirán en el Obradoiro

Speight llegó al equipo de Diego Epifanio a mediados de noviembre después de desvincularse del Coviran Granada, con el que había empezado la temporada en la ACB. El base americano cierra su etapa en Santiago después de haber disputado 12 partidos, en los que promedió 8.4 puntos, 2.8 rebotes y 2.9 asistencias.

Mucho más protagonismo ha tenido Denzel Anderson, un habitual en la rotación del técnico obradoirista. El sueco disputó casi 18 minutos de media en los 34 partidos que disputó con el Obradoiro, con unos promedios de 5.2 puntos, 2.6 rebotes y 0.6 asistencias.

Algo menos de 15 minutos por encuentro jugó Aitor Etxeguren en los 26 partidos de la liga regular de Primera FEB que disputó con el conjunto santiagués. Promedió 3.7 puntos y 2.8 rebotes.