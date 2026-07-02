El escolta estadounidense Jaylen Hands no seguirá en el UCAM CB

Jaylen Joseph Hands, de 27 años -nació el 12 de febrero de 1999 en San Diego, ciudad del estadio de California-, y de 1,91 metros de estatura, recaló en el club procedente de China, país en el que formó parte del Nanjing Togxi Monkey Kings, y habiendo acumulado experiencia en Europa -estuvo en el FMP Belgrado serbio, en el MHP Riesen Luisburgo alemán, en el Amberes Giants belga, en el PAOK de Salónica, el Peristeri y el Panionios griegos y en el Pallacanestro Varese italiano-, así como en la ACB, pues también estuvo en el Zunder Palencia en 2024.

Dos meses y medio después de su aterrizaje finaliza su etapa en el cuadro universitario, tal y como informó la institución presidida por María Dolores García Mascarell.

El norteamericano mostró su calidad aunque le faltó cierta regularidad en un equipo, el dirigido por Sito Alonso, que terminó la Liga Endesa siendo el cuarto clasificado de la fase regular con 25 victorias conseguidas en 34 jornadas, su tope histórico en 28 temporadas, y posteriormente cayó en tres partidos por 1-2 ante el Fútbol Club Barcelona en los cuartos de final.

En ese periodo de tiempo jugó 11 encuentros, con 13 minutos y 52 segundos de promedio, en los que aportó 6 puntos, con un 33,3 % de acierto en triples, 1,9 rebotes, 0,8 asistencias, 0,1 tapones, 0,5 recuperaciones y 3,9 de valoración por choque.