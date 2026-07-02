El pívot Youssoupha Fall, séptima baja confirma en el Barça para la próxima temporada

El interior senegalés finalizaba contrato este 30 de junio y el club catalán no tenía intención de renovarlo tras 126 partidos vistiendo la camiseta azulgrana desde que llegó procedente del ASVEL Villeurbanne en el verano de 2024.

Esta campaña había promediado 6,9 puntos y 4,3 rebotes en poco más de doce minutos por partido en la Liga Endesa, y en la Euroliga su protagonismo aún ha sido menor, con 2,9 puntos y 2,2 rebotes en siete minutos y medio de juego.

La baja de Fall se une a las confirmadas del pívot Willy Hernangómez, el base Tomas Satoransky, el ala-pívot Miles Norris y el escolta Myles Cale, que también terminaban contrato, y del base Juani Marcos, que ha pactado su desvinculación con el club catalán. Y también a la de Jan Vesely, que hace mes y medio que anunció su retirada.

Queda pendiente por resolver el futuro del base Nico Laprovittola, que también finalizaba contrato este 30 de junio y que, en principio, no tenía sobre la mesa una oferta de renovación.

Asimismo, en el capítulo de altas, el Barça, que sigue sin tener cerrado el sustituto de Xavi Pascual en el banquillo, ha cerrado la llegada de los pívots Josh Nebo (Armani Milán) y Moses Wright (Zalgiris Kaunas), del base Justin Robinson (París Basketball), del ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y del escolta Agustín Ubal (Manresa), todos ellos a falta de confirmación oficial.