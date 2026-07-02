El Valencia Basket confirma el acuerdo para rescindir el contrato con Isaac Nogués

Nogués llegó al Valencia Basket en el verano de 2025 tras haber jugado en los Rip City Remix, el equipo afiliado de la G-League de los Portland Trail Blazers. Lo hizo con un acuerdo que, según se dijo, era de dos campañas y que ahora ambas partes han resuelto rescindir.

En su comunicado, el club destaca que Nogués se va tras formar parte de la plantilla que consiguió el primer doblete del primer equipo masculino con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

"El Valencia Basket quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Nogués durante el tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal", señaló.

Nogués ha sido uno de los jugadores con menos protagonismo en la plantilla que ha dirigido Pedro Martínez y ha participado, aunque con pocos minutos, en 33 partidos entre Liga Endesa, EuroLeague y la Supercopa Endesa.