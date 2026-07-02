Guillem Vives refuerza la dirección de juego del Casademont Zaragoza hasta 2028

El internacional español llega al conjunto rojillo después de una amplia trayectoria en la Liga Endesa, competición en la que acumula más de 440 partidos. Formado en la cantera del Joventut de Badalona, debutó con el primer equipo en la temporada 2012-13 y un año después fue distinguido como Mejor Joven de la Liga Endesa.

Posteriormente fichó por el Valencia Basket, donde militó durante siete temporadas y conquistó la Liga Endesa en 2017, la Supercopa de España ese mismo año y la EuroCup en 2019.

En la temporada 2021-22 regresó al Joventut, club del que procede y con el que ha disputado la Basketball Champions League durante la última campaña.

En el plano internacional, Vives fue campeón de Europa sub-18 con la selección española en 2011. Ya con el combinado absoluto conquistó el Eurobasket de 2015 y logró la medalla de bronce en el Europeo de 2017.