El alemán Isaac Bonga sale del Partizan y su futuro apunta a España

Bonga, capaz de jugar como alero y ala-pívot, fue campeón del mundo con la selección de Alemania en 2023 y campeón del Eurobasket en 2025, donde además fue elegido como Mejor Jugador (MVP) de la final ante Turquía.

Como adelantó el Partizan, el jugador compró su libertad para firmar por otro equipo de la Euroliga, con el Real Madrid y el Barça liderando la puja por hacerse con sus servicios, según varias informaciones.

El interés azulgrana por el jugador fue confirmado este viernes por EFE, aunque el del Real Madrid puede haber provocado un giro en su futuro.

"¡Isaac Bonga deja el Partizan! Tras dos temporadas, el internacional alemán ha comunicado al club que activará su cláusula de rescisión y pagará 700.000 euros para fichar por otro club de la Euroliga. ¡Gracias, Izzy! Te deseamos mucho éxito en la nueva etapa de tu carrera", dijo el club.

Bonga, a las órdenes en Belgrado del entrenador español Joan Peñarroya, promedió 9,9 puntos, 5,6 rebotes y 14,3 de valoración por partido en la Euroliga esta temporada.

Con pasado también en la NBA, el jugador de 26 años y 2,03 metros de altura, comenzó su carrera en la posición de base, aunque sus excelentes cualidades físicas le han conducido a posiciones interiores en los últimos años.

Su envergadura y capacidad defensiva le han llevado a ser elegido Mejor Defensor de la Liga Adriática en las dos últimas temporadas.