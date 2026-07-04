El brasileño Bruno Savignani será el nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria

Bruno Savignani (Goiânia, Brasil, 27 de marzo de 1982) fue jugador de primer nivel en la competición brasileña y su carrera como entrenador arrancó en 2011 como asistente de UniCEUB Brasilia de su país natal.

En 2015, le llegó la oportunidad de dar un paso adelante, en este mismo club, para ser entrenador principal.

En 2017, se incorporó al cuerpo técnico de la selección nacional de Brasil dirigida por Aleksandar Petrovic, una figura que sería clave en su carrera como entrenador.

Antes de ser su ayudante en Pesaro, en la Serie A, su desembarco en Europa se produjo como segundo de Massimo Cancellieri en el Basket Ravenna de la Serie A2.

Con el técnico italiano repetiría labores en el Strasbourg IG francés, aunque de forma breve.

Después de poco más de tres cursos como ayudante en Europa, en noviembre de 2023 le llegó la llamada del Real Betis Baloncesto para tomar las riendas del conjunto sevillano.

En LEB Oro, el equipo andaluz firmó un balance de 17-17 para ser noveno y meterse en Playoff, cayendo en esa instancia ante Movistar Estudiantes en el quinto y último partido de la eliminatoria.

Su buen hacer en tierras hispalenses le valió la llamada de Silbö San Pablo Burgos. Allí, Savignani completó su mejor campaña como entrenador principal, y llevó a la escuadra burgalesa a firmar un histórico registro de 32-2 para proclamarse campeón de Primera FEB y consumar el ascenso.

El brasileño, mejor entrenador de la temporada en la categoría, también ayudó a los suyos a proclamarse campeones de la Copa España.

Esta pasada campaña, Savignani dirigió nueve partidos con los burgaleses en Liga Endesa (primera categoría del baloncesto español). Ahora, el técnico goianiense toma las riendas del Dreamland Gran Canaria para asumir el reto de comandar al equipo en Primera FEB.