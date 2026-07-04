La selección de baloncesto de Panamá, a por una victoria de prestigio ante Argentina

El conjunto panameño, que cayó ante los suramericanos en la segunda ventana clasificatoria, tratará de hacerse fuerte en casa y despedirse de esta etapa del torneo con un resultado positivo.

"Todos saben la calidad y los jugadores que representa y que trae el equipo de Argentina. Será un partido diferente y tenemos que estar todos en la misma página", declaró el seleccionador de Panamá, el puertorriqueño Nelson Colón.

El técnico destacó que, a diferencia de la anterior ventana, el equipo ha contado con más tiempo de preparación, lo que le ha permitido trabajar en una identidad de juego más definida.

Por su parte, el base panameño Iverson Molinar señaló que el duelo ante la Albiceleste será una buena medida para evaluar el nivel del equipo.

"(Ante Argentina) nos servirá para saber cómo está nuestro nivel y competir con uno de los más grandes del mundo", afirmó.

Argentina, que ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda y que viene de derrotar a domicilio a Uruguay, por pizarra de 91-76, llegará a suelo panameño con una plantilla de alto nivel, pese a tener el boleto en el bolsillo.

Entre los convocados por el seleccionador Pablo Prigioni destacan figuras consolidadas como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, Gabriel Deck, Nicolás Brussino y Leandro Bolmaro, además de varios talentos emergentes del baloncesto argentino.

Prigioni es consciente de la importancia de cada resultado en esta instancia, ya que las victorias y derrotas se arrastran a la siguiente fase de las eliminatorias.

En esa ronda definitoria, los tres mejores equipos del Grupo D se unirán a los tres clasificados del Grupo B, integrado por Canadá, Jamaica, Puerto Rico y Bahamas, en la lucha por las plazas mundialistas hacia Catar 2027.