Xavi Pascual y Sergio Scariolo, elegidos presidente y vicepresidente de la EHCB

Mediante una votación y de manera unánime, ambos fueron elegidos por el resto de colegas como relevo de los griegos Dimitris Itoudis (expresidente) y Ioannis Sfairopoulos (vicepresidente), según informó en un comunicado la Euroliga.

“Quiero agradecer a todos mis predecesores y prometer que continuaremos su labor, que convirtió a la EHCB en uno de los principales actores del ecosistema del baloncesto europeo”, dijo Xavi Pascual.

Este órgano, conformado por los entrenadores de la competición, tiene como objetivo velar por una "visión de futuro" y "unificar" el baloncesto europeo.

Pascual salió del Barça, al que llegó a mitad de temporada, y su futuro apunta al Dubai Basketball. Por su parte, Scariolo arribó el pasado verano para ser el nuevo entrenador del Real Madrid, que hace unos días comunicó su salida "de mutuo acuerdo".