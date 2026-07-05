91-89. Shengelia y Reed remontan 22 puntos para acabar con el invicto de Chus Mateo

Una primera fase sobresaliente que queda empañada por esta última derrota, la única de la era Chus Mateo, que no ha podido mantenerse invicto.

La primera mitad fue una continuación de lo mostrado hace unos días ante Dinamarca. Sin embargo, y, pese a la diferencia en el luminoso, la segunda fue muy espesa, donde Tornike Shengelia y Marcquise Reed, con 37 y 32 puntos respectivamente, fueron los grandes protagonistas.

Pese a ello, España acaricia la clasificación a Catar 2027. Para ello, deberá reeditar sensaciones en las próximas ventanas, en el último paso antes del Mundial.

La buena defensa española y el buen acierto en ataque permitió comenzar con un 0-7 de salida. Con Álvaro Cárdenas por Alberto Díaz como único cambio respecto al último quinteto, los de Mateo se cerraron sobre la pareja Shengelia-Bitadze y trataron de correr cada vez que recuperaban el balón.

Georgia optó por buscar desde el perímetro lo que no encontraba por dentro, pero era incapaz de frenar el ímpetu español al contrataque, 8-19 (min.7).

El técnico local, Aleksandar Dzikic, cortó la sangría con un tiempo muerto, pero España llegó, gracias a cinco puntos consecutivos de Mario Saint-Supéry, a los 20 de diferencia (8-28), que se quedó en 18 al final del primer envite, 14-32 (min.10).

Georgia recuperó su efectividad bajo los tableros y creció en el partido gracias al dúo Shengelia-Turdziladze, lo que llevó esta vez a Mateo a parar el partido con 24-38 (min.14).

La selección española sufrió para contener a Reed, 14 puntos, en situaciones de bloqueo directo, pero mantuvo su renta al descanso gracias a los movimientos de Hernangómez en la pintura y al desparpajo de Saint-Supéry, 38-52 (min-20).

La reanudación trajo de vuelta el mejor nivel de España, que reencontró puntos cerca de la zona con Hernangómez y Almansa. El trabajo en cancha propia continuó siendo notable, pero Georgia confió gracias a un imparable Shengelia, 57-71 (min.30).

Ahí comenzó a fraguarse el cortocircuito del equipo. Pese a un acierto exterior de Ferrán Bassas, 'La Familia' quedó desdibujada desde fuera 8/35 (22,86%) y se resintió en la feroz lucha por el rebote ante los locales, 65-75 (min.34).

Fueron los momentos en los que España más sufrió en el parqué, sin fluidez en ataque, con ocho puntos en el cuarto, y poco cimentada en aro propio. Otro triple de un colosal Shengelia hizo creer al Palacio de Deportes de Tiflis a menos de cuatro minutos para el final, 71-79 (min.37).

El frente siguió nublado en España, incapaz de anotar una canasta fácil, y Shengelia dejó todo abierto (76-79) cuando el reloj marcaba 2:27.

Los peores presagios se cumplieron con un triple de Reed a falta de un minuto, que puso el empate a 81 en el marcador y redondeó un parcial de 24-10 a favor de los georgianos, incontrolables y guiados por la excitación del momento.

Shengelia, con otra penetración más, puso todo patas arriba con el 83-81 y dejó a una desconcertada España con 22,9 segundos y una última posesión para, al menos, forzar la prórroga. Pradilla anotó después de una gran pase de Brizuela a falta de 3,9.

Shengelia se jugó el último tiro en otro intento directo al aro, pero esta vez se encontró con un oportuno tapón de Almansa, 83-83 (min.40).

'La Familia' se lamió las heridas en el tiempo extra. Un parcial de salida de 5-0 hizo presagiar un buen final, pero los locales no cesaron en su empeño y respondieron con seis puntos consecutivos de Shengelia.

Reed volvió a tirar de calidad para revivir la misma situación que en el último cuarto. Con 91-89, España dispuso de posesión para al menos empatar a falta de 19,1 segundos.

El triple de Cárdenas no entró, por lo que España perdió su imbatibilidad y nubló ligeramente su excelente primera fase de clasificación, que acaba con un balance de 5-1.

Cerrada ya esta ventana, la siguiente será ante los equipos clasificados del Grupo B, que está compuesto por Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía.

91 - Georgia (14+24+19+26+8): Ochkhikidze (-), Reed (32), Sanadze (5), Shengelia (37), Bitadze (4) -cinco inicial-, Merkviladze (3), Andronikashvili (-), Jintcharadze (6), Burjanadze (-), Turdziladze (4), Korsantia (-) y Phevadze (-).

89 - España (32+20+19+12+6): Cárdenas (14), Brizuela (5), H.González (9), Almansa (8), W.Hernangómez (19) -cinco inicial-, Saint-Supéry (13), Bassas (6), F.Alonso (-), Paulí (-), Parra (3), Pradilla (7) y Oriola (5).

Árbitros: Martins Kozlovskis (LAT), Josip Jurcevic (CRO) y Andrea Bongiorni (ITA). Señalaron falta antideportiva a Sanadze, de Georgia (min.33).

Incidencias: Partido correspondiente al Grupo A de clasificación para el Mundial de Catar 2027 disputado en el Palacio de Deportes de Tiflis, Georgia.