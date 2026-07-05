Jean Montero al Valencia Basket: "Eternamente agradecido por todo"

Después de abonar la cláusula de rescisión del contrato que les unía hasta 2028, según informó la entidad ‘taronja’ este domingo, el jugador ha dejado el Valencia probablemente rumbo al baloncesto griego, aunque aún no se ha hecho oficial.

En la red social X, Montero se ha limitado a escribir "eternamente agradecido por todo" acompañado de dos corazones, uno naranja y otro blanco, y en el que añadía el mensaje del Valencia Basket en la misma red social en el que anunciaba su desvinculación, y que acompañaba con un vídeo de varias jugadas del dominicano y en el que club le deseaba '¡Mucha suerte!·

Montero llegó al Valencia Basket en el verano de 2024 procedente del Morabanc Andorra y se despide del club valenciano después de disputar 131 partidos oficiales y de ganar una Supercopa Endesa y una ACB esta pasada temporada.

Fue elegido mejor jugador del ‘play off’ final de la ACB que el Valencia Basket ganó al Barça, formó parte del Mejor Quinteto de la competición doméstica y además fue designado como mejor jugador del ‘play off’ de la Euroliga, así como el mejor joven del torneo formando parte del mejor quinteto.

El pasado 25 de junio, en la celebración del título de liga en el Roig Arena, Montero se despidió del club ante los aficionados: “Aunque a veces los caminos se tienen que separar, Valencia siempre estará en mi corazón”.

El club valenciano, que renovó a Montero el pasado año hasta 2028, también ha agradecido “la profesionalidad, el compromiso y el trabajo” del jugador.