Así respondió Kylian Mbappé a los insultos de Celeste Amarilla

A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter) el jugador francés Kylian Mbappé realizó un fuerte descargo en contra de la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla, quien profirió duros insultos en contra del futbolista, también a través de su cuenta en la mencionada red.

“Es usted una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupa”, dice parte del texto publicado por el jugador y ampliamente viralizado en pocos minutos.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Mbappé a Celeste: “Proyecta la peor imagen posible”

El jugador no se guardó nada y en su posteo en X se expresó con dureza en contra de la parlamentaria paraguaya a quien acusó de racismo.

“No representa a Paraguay, un país que derrochó pasión y honor a lo largo de la competición. Debido a su imprudencia y a su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la histórica trayectoria y el esfuerzo que sus jugadores dedicaron a este Mundial, centrándose en cambio en una mujer incompetente que proyecta la peor imagen posible de su país”, escribió Mbappé.

¿Qué fue lo que dijo Celeste Amarilla?

El día del partido que dejó a Paraguay fuera del Mundial 2026, la senadora paraguaya se unió a la ola de insultos en contra de los franceses, especialmente su figura, el número 10, Kylian Mbappé, quien se convirtió en el blanco del enojo, sobre todo al finalizar el encuentro, cuando ignoró al portero paraguayo Orlando Gill, quien quiso saludarlo por la victoria de su selección.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!” escribió la legisladora citando un tuit del Diario Olé.

Lea más: Orlando Gill: de las dudas a la consolidación como figura de la Albirroja en el Mundial 2026

Pero ese no fue el único posteo violento de Amarilla. En otra publicación, la legisladora siguió realizando comentarios despectivos acerca del origen del jugador de la Selección de Francia.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, escribió adjuntando fotografías de Mbappé.

Lea más: "No tengo ningún rencor" hacia Mbappé, dice portero paraguayo Orlando Gill