El alero Álex Reyes, primer fichaje del Asisa Joventut para la temporada 2026-27

Reyes (2,02 metros y 32 años) llega a Badalona después de firmar en Manresa su mejor temporada desde que está en la Liga Endesa: 13,3 puntos (40% en triples) y 5,2 rebotes por encuentro.

El jugador extremeño, que firmó un contrato de dos temporadas más una tercera opcional con los badaloneses, pagó hace unos días su cláusula de rescisión de 35.000 euros al Baxi Manresa, club con el que tenía contrato en vigor hasta junio de 2028.

De esta manera, Reyes es el único alero confirmado en la plantilla del Asisa Joventut, a la espera de conocer la situación de Yannick Kraag, recién fichado por el Dubái, pero que podría acabar jugando como cedido al conjunto verdinegro.

Por otro lado, se espera que los catalanes anuncien esta misma semana los fichajes del escolta Isaac Nogués y el ala-pívot Emir Sulejmanovic.