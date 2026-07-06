Pedro Martínez, nuevo entrenador del Real Madrid

"El Real Madrid C.F. y Pedro Martínez han llegado a un acuerdo por el que queda vinculado a nuestro club para ser el entrenador del primer equipo de baloncesto durante las próximas tres temporadas, hasta el final de la 2028-2029", indicó la entidad en un comunicado.

El catalán, técnico del equipo valenciano las dos últimas campañas, había acordado una ampliación de contrato hasta 2028 el pasado marzo, pero rompió su relación contractual hace unos días al pagar su cláusula de rescisión para firmar con la entidad presidida por Florentino Pérez.

Su llegada coincide con la marcha como técnico madridista del italiano Sergio Scariolo, cuya salida, de "mutuo acuerdo", fue anunciada hace unos días por el club blanco tras cumplir sólo una de las tres temporadas que figuraban en su contrato.

Martínez es todo un veterano de los banquillos del baloncesto nacional, desde su primera experiencia en el Joventut, con el que llegó a ganar la Copa Korac, pasó por las filas del Salamanca, Granada, Menorca, Ourense, Baloncesto Tenerife CB Sevilla o del Estudiantes, así como por las del Bàsquet Manresa, Gran Canaria, Baskonia o Valencia Basket, en estos casos en varias etapas.

En una entrevista concedida al diario Las Provincias este viernes, explicó los motivos de su llegada al Real Madrid, en lo que considera un proyecto “de máxima ambición y de máxima presión”, principal clave para decidir su salida del club valenciano.

“El planteamiento que me hicieron fue de máxima ambición. Hay una cosa que me gusta y es probarme, probarme en un equipo que tiene máxima ambición y que, por lo tanto, yo voy a tener la máxima presión por entrenar a ese equipo. Es algo que en mi carrera no había tenido la oportunidad de tener”, afirmó.

La pasada temporada, más allá de los dos títulos, fue finalista de la Copa del Rey y semifinalista en la Final a Cuatro de la Euroliga. Precisamente, en ambas cayó frente al Madrid de Scariolo.

Su fichaje podría coincidir también con el del ala-pívot zaragozano Jaime Pradilla, internacional absoluto con la selección española, al que ya dirigió estas dos últimas campañas en el Valencia Basket.