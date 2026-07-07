Aday Mara firma 10 puntos y 9 rebotes, pero los Thunder pierden su segundo partido

Mara también puso cuatro tapones y repartió una asistencia en un partido disputado en Salt Lake City (Utah), en el que destacó su compañero Payton Sandfort, con 25 puntos.

Los Thunder han perdido los dos partidos que han disputado en esta Liga de Verano después de caer derrotados el sábado por 74-111 a manos de los Memphis Grizzlies.

Mara fue seleccionado por los Thunder en el número 12 del 'draft', que se celebró hace apenas dos semanas en Nueva York, tras una gran temporada con la Universidad de Michigan, en la que se proclamaron campeones de la NCAA.