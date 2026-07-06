Caso Mbappé: cartismo pide cuidar la relación con Francia, pese a antecedentes de agravios contra exembajador de EE.UU.

Durante el programa Mesa con EVP, de ABC TV, el senador cartista Derlis Maidana cuestionó las expresiones de la senadora Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé y advirtió que sus publicaciones en la red social X generan un conflicto diplomático con Francia. Sin embargo, sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa una contradicción dentro de Honor Colorado, cuyos integrantes protagonizaron en el pasado ataques con términos despectivos y homofóbicos contra el entonces embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield.

Maidana sostuvo que, más allá del malestar por la eliminación de la Albirroja, las expresiones de Amarilla fueron “desacertadas” porque incluyeron referencias a la raza, el color de piel y aspectos personales del delantero francés, lo que, a su criterio, excede los límites de la libertad de expresión.}

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Advierte sobre consecuencias diplomáticas

El legislador afirmó que Paraguay debe preservar una relación diplomática de casi 150 años con Francia y respaldó el comunicado emitido por la Cancillería Nacional tras la controversia.

Incluso señaló que la Embajada paraguaya en París estaría recibiendo miles de correos electrónicos de protesta y aseguró que el episodio empaña el desempeño de la selección paraguaya, que logró una destacada participación internacional.

Maidana también indicó que, por tratarse de una integrante del Senado, las publicaciones de Amarilla trascienden el plano personal y terminan representando al Estado paraguayo. Añadió que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado francés solicitó informes sobre el caso y que el Gobierno de Francia convocaría a consultas a la embajadora paraguaya.

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“No todo está amparado por la libertad de expresión”

El senador remarcó que la libertad de expresión no habilita el uso de calificativos racistas o xenófobos y recordó que la FIFA endureció sus sanciones contra conductas discriminatorias. Citó como ejemplo casos recientes vinculados al futbolista brasileño Vinícius Júnior y la sanción que alcanzó al paraguayo Miguel Almirón en aplicación de los nuevos protocolos contra el racismo.

Según Maidana, el mundo mantiene hoy una postura mucho más estricta frente a discursos discriminatorios y consideró que las expresiones de Amarilla terminan afectando la imagen internacional del Paraguay.

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Un discurso que choca con los antecedentes del cartismo

Las críticas del senador cartista, sin embargo, contrastan con la conducta asumida por referentes de Honor Colorado cuando el entonces embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, fue blanco de reiterados ataques por parte de dirigentes y legisladores oficialistas.

El propio Derlis Maidana fue uno de los que cuestionó públicamente al diplomático estadounidense. En aquella oportunidad sostuvo que Ostfield “hace proselitismo de su orientación sexual” y afirmó que “para el paraguayo no es normal que el embajador vaya a un programa y diga ‘mi novio y yo’”. Las declaraciones fueron ampliamente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición por su contenido discriminatorio.

Durante ese mismo periodo, otros referentes del cartismo también utilizaron expresiones despectivas y homofóbicas contra el entonces representante de Washington, sin que desde el oficialismo surgieran llamados a moderar el discurso ni advertencias sobre un eventual perjuicio para las relaciones diplomáticas.

La comparación expone una diferencia de criterio dentro del movimiento oficialista: mientras ahora Maidana sostiene que los agravios personales y las expresiones discriminatorias contra Kylian Mbappé dañan la relación entre Paraguay y Francia, años atrás el propio senador recurrió a cuestionamientos vinculados a la orientación sexual de Ostfield en medio de las tensiones con Estados Unidos.