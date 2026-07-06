Tumban el Instagram del medio de Bruno Masi y denuncian presunto “contraataque” de campaña sucia

La plataforma principal de Instagram del centro de comunicación Bruno Masi Online fue dada de baja de forma abrupta. Los responsables del medio denunciaron que se trataría de un “contraataque” perpetrado por los operadores de la denominada “campaña sucia” de desinformación que salpica a sectores del oficialismo.

El bloqueo se concretó el pasado viernes alrededor de las 22:30, en un momento en que la página una alta interacción.

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Los técnicos informáticos de la empresa confirmaron que el cierre de la cuenta fue provocado por una masiva inyección de más de 20.000 denuncias falsas simultáneas, un mecanismo para tumbar perfiles.

María Luz Peña Ferrario, directora y responsable de contenidos de las plataformas de Bruno Masi Centro de Comunicación, calificó el hecho como una persecución temeraria y sistemática.

“Esta es la cuarta vez que el grupo de medios sufre ataques similares en diferentes redes como TikTok y Facebook", denunció.

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Según detalló, la cuenta de Instagram promediaba 45 millones de reproducciones mensuales y acumulaba más de 113 millones de visitas en el último trimestre.

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“Esto representa un perjuicio terrible para profesionales de alto nivel que trabajan de forma directa en el área artística y periodística de nuestra empresa. Volver a empezar de cero nos cuesta un esfuerzo gigante”, lamentó Peña Ferrario.

El nexo con la “red desinformante” y las denuncias incómodas

Desde la dirección del medio apuntan a que el apagón digital coincide con la postura editorial crítica que venían sosteniendo. El canal se había hecho eco directo de las investigaciones de ABC Color sobre “la red desinformante”, un esquema que reveló como una agencia extranjera, pautada por el Gobierno de Santiago Peña para promocionar proyectos oficiales, administraba en paralelo la página de ataques informáticos, vinculada a operadores como Juan Roberto “Jimmy” Emategui.

Además de este seguimiento, el equipo periodístico de Bruno Masi venía instalando varias primicias y sus propias investigaciones periodísticas, que posteriormente eran atacadas desde el propio gobierno.

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Ante la gravedad del hecho, el Centro de Comunicación de Bruno Masi ya se encuentra respaldado legalmente, y un abogado ya inició los reclamos y apelaciones administrativas formales para exigir la restitución del canal informativo de comunicación.

Los afectados recalcaron que, lejos de amedrentarse por la pérdida de su cuenta de Instagram, continuarán difundiendo sus contenidos a través de las demás plataformas activas.

De esta manera, también exige que las autoridades investiguen de dónde provienen los fondos para financiar estas granjas de bots que buscan acallar las voces críticas.