La respuesta de Celeste Amarilla a Kylian Mbappé: “El problema es entre vos y yo”

La senadora liberal Celeste Amarilla respondió este lunes al futbolista francés Kylian Mbappé luego de la repercusión internacional que generaron sus publicaciones en redes sociales tras la derrota de la Albirroja. La legisladora afirmó que su conflicto es exclusivamente con el jugador, aseguró que nunca atacó a Francia y sostuvo que eliminó uno de sus mensajes al reconocer que había reaccionado “con la sangre hirviendo”.

A través de una extensa carta abierta publicada en sus redes, Amarilla reivindicó su vínculo con la cultura francesa y rechazó que sus expresiones representen un agravio al país europeo, pese a que la controversia ya derivó en reacciones del Gobierno francés y de su Senado.

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“El problema es contigo, no con Francia”

La legisladora recordó que cursó toda su formación escolar en el College de L’Immaculée Conception y destacó que habla francés, canta “La Marsellesa” y mantiene una estrecha relación con ese país.

“Nunca dije nada de Francia, lo mío es contigo”, expresó al dirigirse a Mbappé. Incluso mencionó que pasó las últimas fiestas de fin de año junto a su familia en las ciudades francesas de Courchevel y Saint-Tropez.

Según Amarilla, su molestia surgió antes del partido por declaraciones que atribuyó al delantero francés, las cuales interpretó como un desprecio hacia la selección paraguaya y, por extensión, hacia todo el país.

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Cuestionó la actitud del delantero

La senadora también cuestionó el comportamiento de Mbappé durante el encuentro. Afirmó que el futbolista mostró una actitud “arrogante”, insultó a jugadores paraguayos durante el partido y despreció el saludo del arquero de la Albirroja una vez finalizado el encuentro.

Sostuvo que ese gesto fue una falta de respeto al espíritu deportivo y afirmó que incluso Francia debería reprochar la conducta del delantero por no ajustarse, según dijo, a los valores históricos del país europeo.

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Admitió que se arrepintió de los insultos

Uno de los puntos centrales de su descargo fue el reconocimiento de que eliminó una de las publicaciones que originó la polémica.

Amarilla explicó que escribió ese mensaje mientras aún estaba “con la sangre hirviendo” por la derrota paraguaya y admitió que terminó utilizando los mismos insultos que, según dijo, ella misma suele recibir por ser “morena y latina”.

“Me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo... Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré”, sostuvo.

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Exige disculpas y habla de violencia de género

Pese a reconocer ese arrepentimiento, la senadora reclamó que Mbappé también se retracte de las expresiones que dirigió hacia ella.

Amarilla rechazó que el futbolista la haya calificado de “mujer despreciable” e “indigna del cargo que ocupa” y sostuvo que esas afirmaciones constituyen violencia política y violencia de género contra una autoridad electa por voto popular.

La legisladora afirmó que representa al pueblo paraguayo por haber sido elegida en elecciones y advirtió que, si el delantero francés no le ofrece disculpas públicas, evaluará iniciar acciones legales por violencia de género.