Robert Harrison reveló el alarmante informe que Gustavo Alfaro presentó a los clubes de Primera

La delegación de la Selección Paraguaya ya se encuentra en suelo nacional tras concretar una digna participación en el certamen mundialista de Norteamérica. Tras el arribo del contingente, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, sacó a la luz las profundas exigencias y reformas estructurales que el director técnico Gustavo Alfaro viene planteando de cara al futuro del balompié local.

Al ser consultado sobre las declaraciones del estratega argentino respecto a los cambios urgentes que necesita implementar el plano doméstico para sostener la competitividad internacional, el titular de la matriz del fútbol paraguayo desveló la existencia de un riguroso análisis de datos que se distribuyó internamente al manifestar que:

“Antes de ir al Mundial, ya meses antes, el profe me había presentado un informe del fútbol paraguayo, un informe de rendimientos de un sistema informático que tenemos nosotros en la selección que mide las intensidades, los recorridos y todo eso del fútbol paraguayo. Lo mismo que me mostró el día que me fui a reunir con él a Miami para contratarlo. Ese informe fue enviado a cada uno de los presidentes de la Primera División; y cuando él se refiere a un proyecto que tenemos que hacer en conjunto, habla de ese proyecto: de la intensidad de juego, de los campos de juego, del arbitraje, de todo lo que se refiere al volumen de juego que tiene que tener el fútbol paraguayo”, expresó el titular paraguayo.

Una cruda realidad estadística

El documento en mención no buscaba simplemente auditar el rendimiento físico de los atletas, sino exponer con números reales el desfasaje que sufre la liga local en comparación con los ritmos europeos y de otras ligas sudamericanas. Con total franqueza, el directivo rememoró el impacto inicial de aquellas métricas y la posterior interpelación que se trasladó directamente a las dirigencias de las instituciones de Primera División al recordar que:

“Nunca me voy a olvidar que cuando me fui allá, me reuní con él, me mostró los números de Paraguay, y Paraguay estaba solamente en intensidad... estaba encima de Bolivia. Ese mismo informe fue enviado a los clubes para que vean cuál es la situación de cada uno de los clubes, cuál es la situación del fútbol paraguayo y si tienen intenciones reales de querer progresar y querer ir para adelante. A eso es más o menos a lo que se habrá referido, de acuerdo a lo que yo entiendo, de lo que dijo el profe Gustavo Alfaro”, manifestó el máximo dirigente de la APF.