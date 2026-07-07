El Barça 2026-27 a 7 de julio: sin entrenador y con solo cinco fichas

En los despachos del club azulgrana, transmiten que será un verano largo en el que se deberá tener mucha paciencia para confeccionar el plantel en un mercado de fichajes cada vez más inflado.

Esta semana se espera que el club anuncie algunas de las incorporaciones que tiene atadas, pero lo cierto es que, hasta la fecha, los únicos movimientos que se han producido han sido las bajas de nueve jugadores.

El último jugador en sumarse a esta lista fue el alero estadounidense Will Clyburn, cuyo vínculo con el club terminaba en junio de 2027. El pasado sábado la dirección deportiva decidió activar la cláusula que le permitía cortar el contrato del jugador al finalizar la presente temporada.

La baja del estadounidense parecía estar relacionada con las negociaciones avanzadas con Isaac Bonga y Timothé Luwawu-Cabarrot para reforzar la posición de '3', pero ninguno de los dos jugadores vestirá, salvo giro inesperado de los acontecimientos, la zamarra azulgrana.

Según varias informaciones, todo indica que el alemán jugará en el Panathinaikos de Zeljko Obradovic, mientras que el francés lo hará en el Real Madrid de Pedro Martínez.

Otra de las carpetas abiertas que tiene la entidad es la del entrenador que asumirá las riendas del renovado proyecto azulgrana.

En las últimas semanas, el nombre que más ha sonado en el entorno azulgrana ha sido el de Paolo Galbiati, técnico del Baskonia.

Algunas informaciones cifran la cláusula liberatoria de Galbiati en un millón de euros, cantidad que la entidad catalana no está dispuesta a asumir.

En este sentido, el club comunicó al entorno del entrenador del Baskonia que en estos momentos no cuenta con él con vistas a la próxima temporada, según una información avanzada por Catalunya Ràdio que han confirmado a EFE fuentes de la entidad catalana.

Decidir el entrenador del proyecto no es el único asunto que se debe resolver en los despachos de la sección, que hace unas semanas tenía la intención cambiar la discutida dirección deportiva, todavía capitaneada por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, con la incorporación de Xevi Pujol, secretario técnico del equipo vitoriano.

El club vasco pide los 300.000 euros de la cláusula de salida del que fuera director deportivo del Manresa, que el verano pasado, antes de decidirse por el proyecto vitoriano, ya recibió el interés de la entidad azulgrana para incorporarlo con un puesto menor en su estructura deportiva.

La dirección deportiva, ya sea con Xevi Pujol o con la dupla Navarro-Fernández, debe hacer frente a las bajas del ya mencionado Clyburn, los bases Tomas Staoransky, Juani Marcos y Nico Laprovittola, el escolta Myles Cale, el ala-pívot Miles Norris, y los pívots Willy Hernangómez, Youssoupha Fall y Jan Vesely.

En el capítulo de altas, el club ha atado la llegada de los pívots Josh Nebo (Armani Milán) y Moses Wright (Zalgiris Kaunas), del base Justin Robinson (París Basketball), del ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y del escolta Agustín Ubal (Manresa), todos ellos a falta de confirmación oficial. Además de estas incorporaciones, el club necesita buscar alternativas en la posición de alero y ala-pívot.

De momento, el base Juan Núñez, los escoltas Dario Brizuela y Kevin Punter, el alero Joel Parra y el ala-pívot Toko Shengelia son los cinco jugadores con contrato del primer equipo que aparecen en la página web de la entidad.

Curiosamente, Xavi Pascual, que hace unas semanas ya anunció que dejaba el banquillo azulgrana, sigue apareciendo como el técnico del primer equipo en el sitio web del club. En pocas semanas, otro nombre deberá ocupar su lugar, pero por ahora se desconoce quién será.