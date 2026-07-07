Cuñada del gobernador Freddy D’Ecclesiis se entregó a la Policía

Juana Carolina Vera González, cuñada del gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, se presentó en la noche del domingo en la Comisaría 12ª Metropolitana de Asunción para ponerse a disposición de la Justicia, luego de que quedara firme la condena de 11 años de prisión que pesa en su contra por tráfico de drogas y asociación criminal.

La mujer llegó alrededor de las 20:30 acompañada de su abogado y con el oficio judicial que ordenaba su captura. Tras la verificación de identidad y el procedimiento de rigor, fue remitida al Departamento Judicial Femenino, donde quedó a disposición del Juzgado de Ejecución.

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La condena quedó firme

El subjefe de la Comisaría 12ª, José Cabañas, explicó que la condenada se presentó voluntariamente en la dependencia policial, donde inmediatamente se ejecutó la orden de captura emitida por el Juzgado de Ejecución Penal en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.

Según el informe policial, Vera González cumplía arresto domiciliario en Pedro Juan Caballero mientras se sustanciaban los recursos judiciales. Sin embargo, con la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia en junio del año pasado, la sentencia adquirió firmeza y se agotaron las vías ordinarias de impugnación.

La condena corresponde a la causa iniciada en 2018 por infracción a la Ley de Drogas, en la que fue hallada culpable de tráfico de estupefacientes y asociación criminal.

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El Operativo Austral

Juana Carolina Vera fue detenida en noviembre de 2018 durante el Operativo Austral, una investigación encabezada por el Ministerio Público que desarticuló una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína.

En el procedimiento fue allanado el hangar de la empresa Halcón Peregrino S.A., en San Estanislao, donde los investigadores incautaron siete avionetas, 448 kilos de cocaína y una propiedad de 58 hectáreas que, según la Fiscalía, era utilizada como centro logístico para vuelos clandestinos con destino a países vecinos.

La investigación derivó en la imputación de varias personas por integrar una organización dedicada al narcotráfico.