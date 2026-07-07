Celeste Amarilla se defiende y no descarta querella contra Mbappé

Las repercusiones del partido del pasado sábado por octavos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de fútbol de Francia y de Paraguay tomaron un giro inesperado ayer cuando el futbolista francés Kylian Mbappé, principal estrella del equipo galo, reaccionó en redes sociales a ataques de tinte racista que lanzó en su contra la senadora opositora paraguaya Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA).

Luego del partido del sábado, durante el cual Mbappé protagonizó algunos momentos polémicos como cuando ignoró el saludo de un futbolista paraguayo al final del encuentro, la senadora Amarilla lo describió en redes sociales como un “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo” y lo calificó de “bruto” que “no aprendió ni a escribir” y que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

En respuesta, Mbappé calificó a la senadora Amarilla, también en redes sociales, como una “mujer despreciable” que es “indigna de su cargo”.

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“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, reza el mensaje del futbolista francés.

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La situación incluso motivó reacciones del Gobierno francés, cuyo presidente Emmanuel Macron expresó su apoyo al capitán de los ‘Bleus’. En contraste, el Gobierno paraguayo se pronunció repudiando las expresiones de la senadora opositora.

“No hay que ser llorón”

Tarde en la noche del lunes, la senadora Amarilla publicó en redes sociales una carta abierta en la que admitió arrepentirse de los insultos que profirió contra Mbappé, pero se ratificó en sus críticas hacia la actitud que este mostró en el partido del sábado e incluso lo acusó de “violencia de género” en su contra por las calificaciones que este hizo contra ella.

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En comunicación con ABC Cardinal este martes, la senadora Celeste Amarilla volvió a defenderse, negando ser racista y afirmando que sus dichos que generaron polémica no son más que “lenguaje de la calle, del pueblo, del fútbol”.

“Odio la injusticia, el ‘ñe’e rei’, la pelotudez, la discriminación. No odio a los franceses o a los africanos, no tengo ese racismo del que me acusan, pero hay que reivindicar el lenguaje de la calle, del pueblo, del fútbol, no hay que ser llorón”, dijo.

Cuestiona “actitud genuflexa” del Gobierno paraguayo

Opinó que la reacción del Gobierno paraguayo, que expresó su repudio a sus declaraciones a través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, es un “disparate” y una “actitud genuflexa”, y agregó que escribió un mensaje privado al presidente Santiago Peña diciéndole que “no necesito que nadie me defienda”.

“Yo no hablé en nombre de Paraguay, no soy parte del Gobierno. ¿Qué tenían ellos que salir a defenderse de lo que yo dije? ¡Qué manera de darme importancia!”, manifestó.

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Insistió en que nunca lanzó ataques a la nación francesa y que el pleito es solo entre ella y Mbappé, a quien calificó hoy de “maleducado” y “atrevido”.

¿Consecuencias en el Senado?

La senadora Amarilla dijo dudar que la controversia resulte en algún tipo de sanción en su contra –o incluso la apertura de un proceso de pérdida de investidura- en el Senado y señaló que sus expresiones controversiales fueron emitidas fuera del contexto del Congreso Nacional.

“Yo tengo derechos también, el Senado no me puede conculcar mi opinión, mi palabra”, argumentó. “Tengo derecho a gritar como un barrabrava si estoy fuera del ámbito del Senado”, enfatizó.

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Opinó que impulsar un proceso de pérdida de investidura en su contra sería un “error” por parte del oficialismo cartista –que tiene mayoría en el Senado– e ironizó diciendo que si eso ocurre “voy a ser senadora hasta en Francia”.

“Soy discriminada en toda Europa”

Reiteró su arrepentimiento por haber usado expresiones de corte racista y afirmó que ella misma fue víctima de racismo en Francia.

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“La primera vez que fui a Francia con una amiga, no pudimos entrar a ninguna de las tiendas de grandes marcas francesas, éramos pendejas morenitas que hablamos castellano”, relató. “Soy discriminada en toda Europa, me miran con asco porque soy negra”, agregó.

¿Querella contra Mbappé?

Finalmente, la legisladora liberal comentó que ayer estuvo muy cerca de autorizar a un abogado a que prepare una querella contra Kylian Mbappé por las expresiones que este usó en su contra en el mensaje de reacción que publicó ayer en redes sociales.

“No solo me trató de indigna, me dijo que era una mujer despreciable indigna del cargo que ocupo. Yo le puedo querellar a Mbappé por violencia contra la mujer, es violencia política pura y dura”, dijo. “Ojo que Paraguay ya llevó preso (al exfutbolista brasileño) Ronaldinho y (a la actriz argentina) Moria Casán”, ejemplificó.

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Añadió que, si bien por el momento decidió no hacerlo, tampoco descarta tal posibilidad.

“No es una amenaza, no sé si voy a hacerlo, pero perfectamente puedo hacerlo”, subrayó.