El Real Madrid anuncia la marcha del pívot ucraniano Alex Len

A través de un breve comunicado, la entidad madridista le deseó "mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de sus vidas", cerrando a su paso por el club, que ha durado menos de un año.

A lo largo de la última temporada, Len disputó en Liga Endesa un total de 21 partidos con la camiseta del Real Madrid, en los que registró una media de 7,1 puntos, 3,6 rebotes y 1,2 tapones para 9,6 de valoración. Asimismo, en Euroliga el ucraniano dejó unos guarismos de 3 puntos por partido, 2 rebotes y 0,9 tapones.

El pívot, de 2,13 centímetros de altura, es internacional con Ucrania y llegó a la capital española el pasado mes de octubre tras 12 temporadas y 708 partidos en la élite del baloncesto norteamericano, donde promedió 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 0,3 tapones.

A lo largo de su carrera deportiva ha jugado en los Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021) -donde coincidió con Sergio Scariolo, recientemente cesado como entrenador del Real Madrid-, Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025), Los Ángeles Lakers (2025) y el Real Madrid (2025-2026).

Tras formarse en el Dnipro ucraniano y brillar en Maryland, fue elegido con el número 5 del 'draft' de 2013.