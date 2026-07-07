Celeste vs. Mbappé: senadora habla de “plan perverso” de la FIFA y ataca a Harrison y Alejandro Domínguez

Este martes, la senadora opositora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico) dio una conferencia de prensa en la que volvió a comentar sobre la controversia generada por mensajes racistas que publicó en redes sociales contra el futbolista francés Kylian Mbappé, que desataron reacciones de repudio del propio deportista, de los gobiernos de Francia y Paraguay, y de varios legisladores paraguayos, entre otros sectores.

La senadora Amarilla publicó los polémicos mensajes luego del partido del sábado entre las selecciones nacionales de Francia y de Paraguay, por los octavos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, durante el cual Mbappé protagonizó algunos momentos polémicos, como cuando ignoró el saludo de un futbolista paraguayo al final del encuentro.

La legisladora describió a Mbappé como un “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo” y lo calificó de “bruto” que “no aprendió ni a escribir” y que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

Lea más: Celeste Amarilla se defiende y no descarta querella contra Mbappé

En respuesta, Mbappé calificó a la senadora Amarilla, también en redes sociales, como una “mujer despreciable” que es “indigna de su cargo”. La Federación Francesa de Fútbol, mientras tanto, anunció acciones legales contra la parlamentaria paraguaya.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación incluso motivó reacciones del Gobierno francés, cuyo presidente Emmanuel Macron expresó su apoyo al capitán de los ‘Bleus’. El Gobierno paraguayo se pronunció repudiando las expresiones de la senadora opositora.

Exige disculpas de Mbappé

En una carta abierta publicada ayer y en una entrevista con ABC Cardinal hoy, la senadora admitió arrepentirse de los insultos racistas que profirió contra Mbappé, pero se ratificó en sus críticas hacia la actitud que este mostró en el partido del sábado e incluso lo acusó de “violencia de género” en su contra por las calificaciones que este hizo contra ella.

Durante su conferencia de prensa de hoy en el Congreso, la senadora Amarilla se ratificó en que fue víctima de “discriminación” por parte de Mbappé cuando este la calificó de “indigna” y “despreciable”.

Lea más: La respuesta de Celeste Amarilla a Kylian Mbappé: “El problema es entre vos y yo”

“Fui agraviada y con suficiente motivo para hacerle una querella”, dijo, aunque reiteró que aún no ha decidido si impulsará o no una acción de ese tipo contra la estrella del Real Madrid español y de la selección francesa.

Recordó que se retractó sobre sus dichos racistas y exigió que Mbappé haga lo mismo sobre las calificaciones que hizo contra ella.

“Le diría (a Mbappé) que lea mi carta, si sabe leer, y le diría que se cuide con los paraguayos. Acá ya entró preso Ronaldinho, y que no me subestime, yo le puedo querellar por violencia de género y violencia política. Que me pida disculpas”, manifestó.

Dispara contra Harrison y Alejandro Domínguez

La senadora Amarilla opinó que detrás de la controversia entre ella y Mbappé hay un “plan perverso” de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de “meterse en la política” y cargó contra el presidente de la organización, Gianni Infantino.

Al mismo tiempo criticó al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el paraguayo Alejandro Domínguez; y a Robert Harrison, titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Gobierno repudia expresiones de Celeste Amarilla contra Mbappé

“Alejandro Domínguez desempeñó el rol de cipayo, estuvo parado con Robert Harrison escuchando cómo les maltrataban a los paraguayos”, dijo. “No vimos nunca una defensa de ellos, una queja con la FIFA, se fueron para luego vender jugadores y hacer más dinero”.

Pidió a Domínguez y a Harrison que “cuiden y defiendan a sus jugadores” porque “gracias a la Albirroja ustedes facturan, se están llenando de dinero y con ese dinero van a venir a pelearnos la Presidencia de la República.

“Vienen con la plata del fútbol, de la coima que reciben por votar las sedes de los mundiales”, subrayó.

“Cinismo total” de parte del cartismo

Finalmente, cuestionó el “cinismo total” de algunos legisladores paraguayos –principalmente del oficialismo cartista– que manifestaron repudio hacia sus expresiones contra Mbappé a pesar de que representantes del cartismo también usaron lenguaje discriminatorio en el pasado.

Lea más: Mirá cómo reaccionan los políticos contra las expresiones de Celeste Amarilla

“Ayer (el senador colorado cartista) Derlis Maidana estaba escandalizado por mis declaraciones perversas. ¿Acaso ellos no se acuerdan cuando le decían gay al embajador de Estados Unidos (en Paraguay, Marc Ostfield) acá en el Senado? Decían: ‘No nos va a mandar un puto’, eso decían ‘Bachi’ (el senador cartista Basilio Núñez) y Derlis Madiana”.

Y volvió a cuestionar la reacción del Gobierno paraguayo, que publicó ayer –a través del Ministerio de Relaciones Exteriores- un comunicado oficial de repudio a las expresiones de la parlamentaria, algo que ella calificó como “una actitud sumisa y traidora al Paraguay”.