Vaticano aparta al cardenal López por presunta agresión sexual contra cinco mujeres

Al menos cinco mujeres acusaron al cardenal español paraguayo Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, de agresión sexual, según fuentes cercanas al caso y testimonios de las víctimas obtenidos por la AFP.

López Romero, considerado entre los candidatos posibles para suceder al papa Francisco en el cónclave de 2025, afirmó en una declaración a la AFP que ya respondió a sus superiores y que continuará “cooperando plenamente con ellos en la investigación” abierta, al tiempo que negó haber cometido cualquier “abuso, ni acto de violencia, ni acoso sexual”.

El religioso está “apartado” de sus funciones mientras el Vaticano investiga las acusaciones.

El periódico español ABC, en su sitio web, reproduce parte de un comunicado que habría emitido el religioso, y en el que dice que es “plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de las interrogaciones legítimas que podría suscitar en todos. Por ello, deseo que los miembros de la comunidad diocesana estén informados desde ahora” y que “en espera de las decisiones que tome la Iglesia, recemos juntos por las personas que sufren esta situación, recemos por nuestra Iglesia, recemos unos por otros y recen por mí”.

Consultado por agencia EFE, López Romero dijo decisión de “dar un paso atrás” y apartarse de las celebraciones religiosas públicas y los actos pastorales mientras la Iglesia católica investiga las denuncias.

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López Romero, natural de Almería, se formó con los salesianos, estudió periodismo en Barcelona y estuvo destinado en Paraguay. En 2017 fue nombrado arzobispo de Rabat por el papa Francisco, que dos años después le nombró cardenal.

Declaración de las denunciantes

La AFP se entrevistó con una jubilada que colaboraba activamente con la Iglesia, que no autorizó a revelar en esta fase el contenido de su testimonio, pero se refiere a repetidas agresiones sexuales.

También consultó el testimonio escrito de otra mujer, enviado a la nunciatura apostólica, la embajada del Vaticano en la capital marroquí.

Esta acusa al cardenal de “gestos físicos” que ella “percibió como inapropiados”, entre ellos “abrazos particularmente insistentes y prolongados” y “un intento de acercamiento físico que podría asimilarse a un intento” de besarla, del que dice haber escapado.

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Otras víctimas

Una fuente dentro de la diócesis también indicó a la AFP haber sido informada de que al menos otras tres mujeres dijeron haber sido víctimas de “hechos similares”, comentarios expresados en particular en el marco de la confesión.

Contactado por la AFP respecto a estas acusaciones, el arzobispo dijo haber “respondido a (sus) superiores eclesiásticos”.

“Seguiré cooperando plenamente con ellos en la investigación” que se ha abierto, dijo tras afirmar que no cometió “ni agresión ni violencia ni acoso sexual”. “Durante este período de investigación, para no obstaculizarla, voy a tomar distancia, no presidiendo ninguna celebración pública y sin intervenir en ninguna actividad pastoral”, añadió en otro comunicado dirigido a los fieles de la diócesis y transmitido a la AFP.

La Santa Sede no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios por parte de la agencia francesa.