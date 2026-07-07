El Valencia Basket ficha por dos temporadas al exterior estadounidense TJ Shorts

Shorts, que mide 1,75 metros y cumplirá 29 ños en octubre, llega libre al Valencia tras haber rescindido en junio su contrato con el Panathinaikos. Al ser internacional con Macedonia del Norte, no ocupa plaza de extracomunitario en las competiciones de la ACB.

El nuevo jugador del Valencia Basket completó su formación la universidad de UC Davis de su país e inició su carrera profesional en el BK Ventspils letón, del que pasó al Towers Hamburg alemán, en el que coincidió con Kameron Taylor, con el que se reencontrará en el equipo 'taronja'.

En la temporada 2021-22, repitió en la Bundesliga y jugó en el Crailsheim Merlins, con el que fue el mejor anotador de la liga y de la FIBA Europe Cup. Un curso después, con el Telekom Baskets Bonn, fue el MVP de la liga alemana y de la Basketball Champions League que conquistaron.

El estadounidense se trasladó con el técnico al Paris Basketball para la temporada 2023-24 y fue elegido MVP de la Liga Francesa, de la Copa de la Liga que ganó en la final al Nanterre y de la Eurocopa que también conquistó.

En su primera experiencia en la Euroliga, aún con el París, promedió 19 puntos, con un 36,1% en triples, y 7 asistencias para 22,8 de valoración.

El pasado verano fichó por el Panathiniakos, con el que ha ganado la Copa griega y con el que cayó con el Valencia Basket en los cuartos de final de la Euroliga, en la que ha promediado 14 puntos y 4 asistencias.