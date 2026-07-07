La Euroliga aprueba la creación de la Supercopa y no implementará el techo salarial

Sí mantendrá la aplicación del 'Low Remuneration Level' y el 'Base Remuneration Level', que fijan los umbrales mínimo y de referencia del gasto en las plantillas, que se empezaron a implementar el curso 2025-26.

Así, en una reunión celebrada este martes en la sede de la Euroliga en Barcelona, la asamblea general de la ECA ha dado luz verde a los equipos participantes, los formatos de competición y los calendarios de la Euroliga y la Eurocopa propuestos por la junta directiva de dicho organismo.

La Euroliga empezará el 24 de septiembre y mantendrá el formato de 20 equipos, aunque planea expandirse a 24 conjuntos en la temporada 2027-28, y la Eurocopa arrancará el 29 de septiembre con una ampliación a 32 equipos.

También se ha modificado el acuerdo marco de la Euroliga para "mejorar la gestión de la caga de trabajo de los jugadores y las condiciones de viaje", y se ha ratificado "el aumento en los umbrales de sanciones disciplinarias, junto con la introducción de directrices de sanción para infracciones específicas", asegura el comunicado.

En el apartado económico, la Euroliga ha anunciado que los ingresos de la temporada 2025-26 superaron en un 10% la previsión inicial y ha pronosticado un incremento del 7% en el curso 2026-27.

Además, la asamblea general también ha aprobado la renovación del acuerdo con la Unión de Árbitros de la Euroliga de Baloncesto (UEBO) para las próximas tres temporadas.

El presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga, ha asegurado que "el baloncesto de clubes europeo está experimentando un auge extraordinario gracias a la pasión, la dedicación y las inestimables contribuciones de todos sus integrantes".

"Nuestro compromiso es aprovechar este impulso, seguir apoyando su crecimiento y fortalecer el esfuerzo colectivo que está forjando un futuro aún más prometedor para nuestro deporte", ha añadido en unas declaraciones difundidas en la página web de la Euroliga.