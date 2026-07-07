Se retira Kyle Lowry, leyenda de los Toronto Raptors

"Estoy muy contento de retirarme como jugador de los Toronto Raptors, los aficionados lo son todo para mí. El hecho de poder firmar mi contrato de un día y cumplir con todo lo que les dije que haría significa muchísimo", dijo Lowry en un video de despedida publicado por los Raptors.

El base, que fue seleccionado en el 'draft' de 2006 por los Memphis Grizzlies y disputó 20 temporadas en la NBA, ofreció una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por su familia y amigos.

"Este es un momento especial para mi que no puedo describir con palabras. Siempre dije que quería retirarme en Toronto", indicó Lowry.

Entre los presentes se encontraba Kawhi Leonard, MVP de las finales de 2019 que los Raptors ganaron a los Golden State Warriors por 4-2, y que este verano volvió al equipo canadiense tras ser traspasado desde Los Angeles Clippers.

Lowry recaló en los Raptors en 2012 y jugó nueve temporadas en sus filas. Fue el base titular y la segunda espada de los canadienses durante la conquista de ese anillo, que fue el primero de su carrera y de la franquicia.

Lowry, que la última temporada disputó 14 partidos con los Philadelphia 76ers, promedió 13,8 puntos y 6 asistencias a lo largo de su carrera. Su mejor etapa fue con los Raptors, cuando fue seleccionado seis temporadas consecutivas para el Partido de las Estrellas de la NBA.

Los Raptors anunciaron en la conferencia de prensa que retirarán el dorsal '7' del base. Lowry es uno de los tres únicos jugadores que han anotado más de 10.000 puntos con esa camiseta, junto a Chris Bosh y DeMar DeRozan.

Durante sus veinte campañas en la liga, Lowry también jugó con los Houston Rockets y los Miami Heat.