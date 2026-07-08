El Casademont Zaragoza confirma la marcha de Yusta tras el pago de una compensación

En una nota de prensa, el club ha precisado que, dentro de los términos acordados en la operación, se reserva de forma exclusiva los derechos del jugador para la Liga ACB ante un futuro regreso a la competición española.

La disciplina rojilla ha destacado que el alero madrileño concluye así una memorable etapa en la capital aragonesa, donde recientemente se consagró como el líder histórico de la entidad en valoración en la Liga Endesa, además de encabezar otros listados históricos como el de recuperaciones y partidos disputados.

"Desde su llegada al club en el verano de 2021, Santi Yusta ha hecho gala de una entrega, profesionalidad y compromiso intachables tanto dentro como fuera de la pista", han asegurado desde el Casademont.

Para el conjunto aragonés, el "notable crecimiento deportivo" del jugador, que "le ha llevado a ser el máximo anotador nacional de la competición y fijo en las convocatorias de la selección española", también "deja una huella imborrable en el pabellón Príncipe Felipe".

Por todo ello, el club ha agradecido "profundamente" su dedicación, esfuerzo y "ejemplar liderazgo", a la vez que le ha deseado "el mayor de los éxitos en su próximo reto profesional" y le ha recordado que "Zaragoza siempre será su casa".

Según las informaciones publicadas recientemente en diferentes medios de comunicación, el próximo destino de Yusta podría ser el Efes turco.