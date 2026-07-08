El Valencia mantiene con Xavi Albert la apuesta por técnicos españoles que inicíó en 2015

Albert, que vivirá su segunda etapa al frente del equipo, es el cuarto entrenador valenciano del club tras Toni Ferrer, que fue el primero; Fernando Jiménez, que llevó el equipo de manera interina; y Paco Olmos, que lo condujo al título de la Copa ULEB en 2003 y que vivió también una segunda etapa.

Desde que el 22 de enero de 2015, momento en el que el club 'taronja' destituyó al técnico croata Velimir Perasovic, que llevaba cuatro años en el cargo, siempre ha apostado por entrenadores españoles.

Para sustituir a Perasovic, el club eligió a su ayudante Carles Duran, que estuvo al frente del equipo hasta el final de la campaña. En aquel verano llegó a la entidad Pedro Martínez, que en su primera etapa estuvo dos temporadas y conquistó la Liga Endesa.

Tras su marcha llegó Txus Vidorreta, con el que ganó la Supercopa de 2017 y en el verano de 2018 dio pasó a Jaume Ponsarnau para las tres siguientes campañas, un periodo que incluyó la conquista de una Eurocopa. Después pasaron por el banquillo Joan Peñarroya y Álex Mumbrú.

La destitución de este último provocó que Albert se pusiera por primera vez, y durante once partidos, al frente del equipo. En el verano de 2024 el valenciano se integró en el cuerpo técnico de Pedro Martínez, con el que el Valencia ha vuelto a ganar la Liga.

Ahora, tras pagar el Real Madrid el importe de su cláusula de salida, Pedro Martínez ha abandonado el Valencia Basket, que ha apostado por Albert con un contrato de dos campañas.