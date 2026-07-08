La escolta estadounidense Zipporah Broughton, nuevo fichaje del Estudiantes

Broughton, nacida en 1999 y con 1,70 metros de altura, llega a Madrid procedente del Norrköping Dolphins, de la Damligan sueca.

Durante la última temporada allí promedió 20,1 puntos, 4,6 rebotes y 4,9 asistencias por partido, siendo reconocida como Mejor Jugadora Extranjera de la competición e incluida en el Segundo Mejor Quinteto de la liga.

La escolta completó su etapa universitaria vistiendo los colores de Rutgers University y la University of Florida antes de dar el salto al baloncesto profesional en Alemania, donde militó en las filas del K Hannover Luchse antes de recalar en la liga sueca.

Isaac Fernández, técnico del primer equipo femenino estudiantil, destacó su capacidad para ocupar varias posiciones, una versatilidad que refuerza el perímetro del cuadro colegial. Además, valoró el gran desempeño de la estadounidense durante su última campaña en la Damligan.

"Viene de hacer una muy buena temporada en Suecia, de anotar muchísimos puntos. Obviamente necesitará su tiempo porque la liga no es la misma, pero tiene un muy buen uno contra uno, es una jugadora que tira muy bien, con unos números muy fiables y muy buena generadora de bloqueo directo ", señaló Fernández a través de un comunicado difundido por el club.