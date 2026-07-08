Luke Fischer vuelve al Dreamland Gran Canaria para reforzar la pintura tras dejar Burgos

El interior con pasaporte armenio, que jugó en el conjunto amarillo en las temporadas 2017/2018 y 2018/2019, se convierte en el sustituto de Mike Tobey y llega procedente del San Pablo Burgos de Liga Endesa, donde coincidió con el técnico brasileño Bruno Savignani, nuevo jefe del banquillo grancanario, con quien ascendió a la máxima categoría del baloncesto nacional.

Luke Fischer empezó su periplo baloncestístico en la Universidad de Indiana Hoosiers, donde estuvo un año antes de marcharse a Marquette Golden Eagles para disputar tres campañas consecutivas.

En la primera de ellas promedió 11 puntos, 4,8 rebotes y 0,9 asistencias; en la segunda se fue hasta los 12,1 puntos, 6,2 rebotes y 1 asistencia, y en la tercera sumó una media de 10,9 puntos, 5,9 rebotes y 1,2 asistencias.

Finalizada su etapa universitaria, Luke Fischer dio el salto a Europa de la mano del Dreamland Gran Canaria, con el que formó parte de la plantilla que logró "una campaña histórica" y, posteriormente, jugó la Euroliga con el equipo al año siguiente.

Después de dos años en Gran Canaria, Fischer se marchó a la liga alemana, donde firmó una temporada sensacional en el Würzburg, con unos guarismos de 12,9 puntos, 5,8 rebotes y 2,2 asistencias por encuentro.

De ahí, se iría a Francia, donde pasaría por diferentes equipos como Orléans, Nanterre 92 y SLUC Nancy.

Desde la temporada 2022/23, el pívot estadounidense ha pasado por varios conjuntos del panorama nacional español, como Coosur Betis y San Pablo Burgos, sumando experiencias en Primera FEB y Liga Endesa.

En esta última temporada en el cuadro burgalés, Fischer logró unos promedios de 7,5 puntos, 3 rebotes y 0,7 asistencias.

Con este fichaje, Luke Fischer regresa a Gran Canaria para afrontar su segunda etapa vistiendo la elástica amarilla y "aportar una sólida experiencia sobre la pista", según recoge el club claretiano en el comunicado.

El interior estadounidense es el segundo fichaje de la temporada del Dreamland Gran Canaria para la temporada 2026/2027, más allá de las incorporaciones de Jón Axel Gudmundsson, del brasileño Bruno Savignani para el banquillo y de Francesc Solana en la dirección deportiva.

En la escuadra claretiana continuarán Carlos Alocén y Miquel Salvó, confirmados por Solana en sala de prensa, mientras que han abandonado la entidad Mike Tobey, Chimezie Metu, Isaiah Wong, Kassius Robertson, Ziga Samar, Eric Vila, Brandon Jefferson y Andrew Albicy.