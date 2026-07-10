De Larrea se estrena con 9 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en la Summer League de la NBA

El ex del Valencia, de 20 años, fue titular en el quinteto de los Mavericks y agregó un robo y un tapón en poco menos de 29 minutos en pista en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.

De Larrea conectó tres de sus catorce tiros de campo y uno de nueve desde el arco en la derrota 90-101 sufrida por los Mavs.

El máximo anotador de los Mavs, que compiten en Las Vegas sin Cooper Flagg ni sus demás estrellas, fue Morez Johnson.

El novato Yaxel Lendeborg firmó 21 puntos y 10 rebotes para los Warriors.

También se estrenó el número uno absoluto en el último draft, AJ Dybantsa, con 27 puntos en la victoria por 92-88 de los Washington Wizards contra los Utah Jazz.