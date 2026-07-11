El alero internacional brasileño Leo Meindl, primer fichaje del Obradoiro

El nuevo obradoirista, de 33 años y 2,01 metros de altura, tiene experiencia en la máxima categoría del baloncesto español tras su paso por Flexicar Fuenlabrada y San Pablo Burgos.

Meindl desarrolló gran parte de su carrera en la primera división de Brasil antes de dar el salto a Europa en la temporada 2020-21 para disputar dos campañas en el Flexicar Fuenlabrada. Posteriormente, militó durante dos temporadas en el Alvark Tokyo, de la liga japonesa.

La pasada campaña regresó al baloncesto español para vestir la camiseta del San Pablo Burgos, donde disputó 32 encuentros de Liga Endesa y firmó unos promedios de 10.4 puntos, 5.2 rebotes y 1.9 asistencias por partido.