El cantante Nicky Jam juega un 'partidillo' con el UCAM CB durante su estancia en Murcia

La gira que Nick Rivera Caminero, que es su verdadero nombre, está realizando en España, le trajo a Murcia, donde el pasado viernes ofreció un concierto.

Quien es uno de los personajes más influyentes de la música urbana en el ámbito internacional es aficionado al deporte de la canasta y, por ello, no dudó en calzarse las zapatillas y vestirse de corto para tomar parte en una pachanga en la que también intervino, entre otros, Pablo Sevilla, alero del filial y que ya sabe lo que es debutar con el primer equipo.

Sevilla pasó un rato junto al artista norteamericano precisamente antes de que viajar a Estados Unidos para participar en los NBA Academy Games, torneo que se celebrará la próxima semana en Estados Unidos, concretamente del miércoles a las domingo en Atlanta, la capital del Estado de Georgia.

Nicky Jam (45 años, Massachusetts), de padre portorriqueño y madre dominicana, recibió una camiseta del equipo murciano, detalle que recibió con gratitud.

"Nicky Jam se incorpora al UCAM Murcia CB para elevar el ritmo del equipo. ¡Bienvenido!", publica la entidad a través de sus cuentas en redes sociales acompañando el mensaje con una fotografía en la que aparece el 'fichaje' sujetando la camiseta junto a Juan Pablo Mendoza, director creativo del club.