El Valencia Basket confirma el adiós de Matt Costello, que apunta a Japón

Costello ha militado las dos últimas campañas en el Valencia Basket y acababa contrato. Las conversaciones entre ambas partes no han desembocado en un nuevo acuerdo y el club le ha agradecido "la profesionalidad, el trabajo y el compromiso" en este tiempo, además de desearle "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".

El interior, que está a punto de cumplir 33 años, recaló en el Valencia en el verano de 2024 tras no haber igualado en el 'tanteo' el Baskonia, club en el que había militado, la oferta que le había hecho el club 'taronja'.

En estos dos ejercicios ha sido una pieza clave en la rotación del técnico Pedro Martínez. Ha disputado un total de 147 partidos con la camiseta de Valencia Basket, con el que en este segundo curso ha conquistado la Supercopa y la Liga Endesa.

Costello podría recalar ahora en el Chiba Jets japonés, un equipo que la próxima campaña estará dirigido por Adrian Kovacks, que las últimas dos campañas ha sido uno de los ayudantes de Pedro Martínez.