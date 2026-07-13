El Fenerbahçe anuncia el fichaje de Shane Larkin

A sus 33 años y tras ocho campañas en el Anadolu Efes, club con el que conquistó dos títulos de Euroliga, Larkin (1.80 cm) recala ahora en el Fenerbahçe, según anunció la propia entidad en un comunicado, prolongando su carrera tanto en la élite europea como en el baloncesto turco.

"Nuestro equipo de baloncesto masculino ha llegado a un acuerdo por 2 años con el base turco de origen estadounidense Shane Larkin, quien vistió recientemente la camiseta del Anadolu Efes", publicó el Fenerbahçe en su cuenta oficial de X.

A pesar de las lesiones, que redujeron su participación a doce partidos de Euroliga, en su última temporada Larkin promedió 15,2 puntos, 2,3 rebotes y 4,2 asistencias en la máxima competición continental europea con el Anadolu Efes, que acabó penúltimo clasificado de la fase regular con un balance de doce victorias y veintiséis derrotas.

El base de origen estadounidense es el décimo máximo anotador de la historia de la Euroliga y el decimocuarto mejor asistente. A nivel nacional, con el Efes ha logrado alzarse con un total de tres títulos de la Liga turca, una Copa de Turquía y cuatro Supercopas de Turquía.

Antes de su desembarco en Estambul, Larkin se graduó de la Universidad de Miami en 2013 y fue seleccionado en el Draft de la NBA de ese año por los Atlanta Hawks en la primera ronda, posición 18. Sus derechos fueron transferidos a los Dallas Mavericks, donde dio sus primeros pasos en la NBA.

Posteriormente, pasó por las filas de los New York Knicks y los Brooklyn Nets para, en la temporada 2016-17, aterrizar en la ACB para formar parte de la plantilla del Baskonia, donde formó parte del mejor quinteto de la Liga. Al año siguiente, el jugador nacional regresó a la NBA con los Boston Celtics y en la campaña 2018-2019 firmó con el Anadolu Efes.

Bajo la batuta de Jasikevicius, su nuevo entrenador, el Fenerbahçe ha alcanzado tres Final Four consecutivas, incluida la de la presente temporada en Atenas, donde cayó ante el Olympiacos, vigente campeón, y la de 2025, en la que el combinado turco logró alzarse con el título.