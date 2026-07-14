Sekulic será el nuevo entrenador del Barça y Xevi Pujol, el secretario técnico

Sekulic, de 48 años, ha sido el elegido tras descartar al italiano Paolo Galbiati, actual preparador del Baskonia, por las altas pretensiones económicas del club vasco, que pedía un millón de euros por su salida, mientras que el Barça ofrecía 400.000.

El esloveno ya ha visitado Barcelona, ha conocido a parte de la junta directiva y se espera el anuncio oficial a finales de esta semana.

Estas dos figuras liderarán, desde el banquillo y los despachos, la transformación de una equipo que, después de tres años en blanco, dará un vuelco hacia un baloncesto más rápido y atlético, con un plantel rejuvenecido que sufra menos lesiones tras la salida de nueve jugadores.

Una reconfiguración que alejará a Juan Carlos Navarro de la parcela deportiva y lo reubicará en un rol más institucional, pero mantendrá a Mario Bruno Fernández como mano derecha de Pujol, cuya llegada se retrasará por razones contractuales a inicios de agosto, dos meses después de comunicar al Baskonia la decisión de abandonar el cargo. Sin clausula de salida ni acuerdo económico entre clubes, el caso podría acabar en los juzgados.

El Barça espera contar con una plantilla de 14 o 15 jugadores. Además del base Juan Núñez, los escoltas Darío Brizuela y Kevin Punter, el alero Joel Parra y el ala-pívot Tornike Shengelia, ha anunciado los fichajes del ala-pívot Olivier Nkamhoua y el base Justin Robinson.

El club debe anunciar próximamente al exterior Agustín Ubal, al pívot Josh Nebo y al base Umoja Gibson, y ha alcanzado un acuerdo verbal con los aleros Stanley Umude y Tyrese Martin.

Además, la intención del club es que el pívot Mohamed Dabone, que en octubre cumplirá 15 años y es el proyecto más prometedor de la cantera azulgrana, esté en dinámica del primer equipo, pero antes de hacerle debutar deberán encontrar con las distintas administraciones el encaje legal para un chico extranjero que no tiene la edad mínima para trabajar.

El principal problema es el juego interior. El Barça tenía fichado a Moses Wright (Zalgiris) por menos de 100.000 euros, pero el jugador hará efectiva la clausula de salida, de unos 900.000, para firmar por el Armani Milán, que le ofrece un sueldo superior (de 1,7 millones brutos a unos 2 millones netos).

Asimismo, el futuro de Shengelia no está asegurado. Aunque renovó recientemente hasta 2029 -una operación que el club no ha anunciado-, la incertidumbre que siguió al adiós de Xavi Pascual genera dudas al jugador, que tiene sobre la mesa una oferta del Olympiacos.

El campeón de la Euroliga le subiría el sueldo y le daría más garantías competitivas. A día de hoy, en el club azulgrana no ponen la mano en el fuego por su continuidad y su cláusula de salida es de 900.000 euros.

El Barça incrementará en ocho millones de euros la masa salarial el curso que viene, de algo más de 28 a unos 36, lo que les sitúa como el séptimo presupuesto de la Euroliga, aproximadamente, según sus estimaciones. De éstos, tiene ya comprometidos unos 31 millones, y destinará el resto a fichar un pívot y uno o dos ala-pívots, en función de Shengelia, y planea reservar un excedente por si surgen imprevistos durante el curso.

El club prevé recibir en los próximos días el pago de la cláusula del técnico Xavi Pascual, unos 400.000 euros, y podría recibir más de 2,6 millones de euros en cláusulas este verano.

Asimismo, el Barça alcanzó a principios de julio un acuerdo con el alero Luwawu-Cabarrot y llegó a enviarle una oferta vinculante, pero el jugador se desdijo ante la posibilidad de que el Baskonia pudiera ejercer el derecho de tanteo y se inclinó por el Real Madrid.

Influyó negativamente la tensión entre ambos clubes por los casos de Pujol y Gabliati, así como con la agencia de representación, que comparten el técnico, Luwawu-Cabarrot, Wright, Pascual y Shengelia, así como Mario Hezonja y Thomas Heurtel, que en un pasado reciente estuvieron cerca de firmar por el Barça, pero el club catalán se echó atrás en el último momento.

Por otra parte, el Barça también alcanzó acuerdos con los aleros Isaac Bonga y Alpha Diallo, que no se formalizaron, y ambos terminaron recalando en otros equipos.

En el puesto de base, el Barça firmó en enero a Sylvain Francisco, del Zalgiris, pero el acuerdo se rompió cuando el francés cambió de agente en marzo. Entonces fue a por Nadir Hifi, del París, y acordó los términos con el jugador, pero el club se negó a negociar.

Tras un intento infructuoso por seducir a Jean Montero, ahora en el Olympiacos, el Barça, por petición expresa de Pascual, ató a Mike James, hasta el punto de enviarle un contrato que el club no llegó a firmar.

Tras la salida del técnico, el Barça apostó por otra filosofía y le invitó a explorar otros equipos. Finalmente, el americano fichó por el Anadolu Efes y en el club no esperan acciones legales por su parte.